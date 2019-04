Jack Daniel’s al Fuorisalone 2019 con Home Festival, gli eventi

Da martedì 9 a domenica 14 aprile Jack Daniel’s fa tappa al Fuorisalone 2019 insieme a Home Festival, di cui è partner. Insieme, l’appuntamento è presso il pop-up store allestito in via Tortona 10 con l’ultimo arrivato della famiglia, Jack Honey e una serie di eventi in programma nell’arco dell’intera settimana.

Ogni sera tra le 21:30 e le 22 è possibile scoprire il #dopocena firmato Tennessee Honey, così come conoscere la nuova musica in circolazione con le di Bianco, Generic Animal, Ensi, Crookers e il release party dell’album di Massimo Pericolo (il programma completo è consultabile su Facebook.com/HomeFestivalOfficial). Giovedì 11 aprile, poi, si festeggia con il Party Home.

Sarà anche l’occasione per presentare le prime novità della nuova edizione di Home Festival e dell’experience Jack @ Home. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Jack Daniel’s tornerà a Venezia con il suo truck customizzato da cui si svilupperanno bar, musica, tasting, area food, area relax, giochi e le iniziative legate alla sensibilizzazione al consumo responsabile e di qualità.

Per seguire e condividere sui social il mondo di Jack Daniel’s Tennessee Honey, gli hashtag ufficiali sono #JackHoney e #Dopocena.