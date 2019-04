Giordana Angi: esce il 19 aprile l’EP di inediti ‘Casa’ TRACKLIST

Venticinquenne italo-francese, Giordana Angi pubblica il suo primo EP Casa, disponibile per Virgin Records / Universal Music a partire dal 19 aprile 2019. Già disponibile in preorder, l’album viene reso disponibile dapprima in formato digitale e in versione CD e dal 26 aprile anche in formato LP: vinile rosso in tutti i negozi e vinile bianco autografato (in omaggio alla sua squadra di Amici) in esclusiva per Amazon.

Nell’EP, la cui produzione artistica è curata da Carlo Avarello, è presente anche Formidable del belga Stromae con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata.

Nella tracklist gli inediti firmata da Giordana Chiedo di non chiedere, Casa, Quante volte ad aspettarti, Questa è vita, Ne renonce pas, Ti ho creduto

Già autrice di brani per big italiani come Nina Zilli, Giordana Angi ha collaborato anche con Tiziano Ferro.