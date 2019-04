‘For The Throne’: in arrivo la colonna sonora ispirata alla serie ‘Game Of Thrones’

Per celebrare la stagione finale della fortunata serie Game Of Thrones, Columbia Records e HBO hanno annunciato l’uscita di For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones), atteso in tutto il mondo per il 26 aprile in digitale e in CD e LP a maggio.

For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones uscirà in undici varianti diversi di vinile: nove cover ognuna con lo stemma di una casata, una con fuoco e ghiaccio per il vinile colorata, e una standard. Il pre-order è già disponibile a questo link.

È la prima volta che HBO stringe una partnership con una major per curare la colonna sonora di una serie. Gli artisti coinvolti? Eccoli: A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A.CHAL, SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign, X Ambassadors. Niente male.