Arisa: in radio il singolo ‘Una nuova Rosalba in città’ TESTO

È la titletrack Una nuova Rosalba in città il nuovo singolo di Arisa, secondo estratto dall’ultimo album di inediti uscito a febbraio 2019. Prodotto da Matteo Cantaluppi, il pezzo è firmato dal duo romano Viito fenomeno della nuova scena romana da oltre 11 milioni di streaming.

«È il brano manifesto dell’album. – spiega Arisa, reduce da un tour di successo e dall’ottima accoglienza del brano sanremese Mi sento bene – I Viito hanno avuto l’incredibile capacità di leggermi nel profondo dandomi la possibilità di raccontarmi liberamente così come sono, una Rosalba nuova, più consapevole, non diversa.»

ARISA Una nuova Rosalba in città: TESTO

Quando sono stanca non so rispondere a nessuna domanda

Dove siamo che ore sono che anno è

Oggi ho la faccia stanca

Quella di chi non la farà franca

Tu mi guardi e mi chiedi cosa siamo io e te

Scusa

Lo so che siamo stati bene

Succede spesso ma sai che non conviene

Cambiare tutto adesso solo per questo e usa

Più cura nelle cose che dici

Lo so che siamo amanti ma siamo anche amici

Andiamo avanti solo se siamo felici

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Siamo una stanza

Stretta come il tempo che ci avanza

Per amarci senza chiederci perché

Non sono una bugiarda

Ti dico che sto bene adesso guarda è solo che l’abitudine non fa per me

Oggi ho deciso di cambiare strada e venire lo stesso

Poi mi sono persa nella mia testa poi mi sono ritrovata

Meglio così abbasso la guardia e non ci penso più

Se ci sei tu che mi aspetti che ti innamori anche dei miei difetti

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Una nuova Rosalba in città

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città

Una nuova Rosalba in città

Una nuova Rosalba in città

Se mi perdi e poi non mi ritrovi

Accendi la radio eccomi qua

C’è un nuovo fiore, un nuovo arcobaleno

Una nuova Rosalba in città