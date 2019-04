Alexia: dal 12 aprile in radio con il singolo ‘Come la vita in genere’

Arriva in radio e digitale, il nuovo singolo di Alexia dal titolo Come la vita in genere (per l’etichetta MAMA 2.0, edizioni musicali Skyline Music Publishing), in rotazione da venerdì 12 aprile e in download dal 19 aprile. Il brano anticipa l’estate e l’inizio di un suo nuovo progetto artistico che sarà accompgnato da un tour internazionale. A firmare il singolo è il cantautore Daniele Magro mentre la produzione è di Davide Tagliapietra.

Così Alexia si è rivolta ai fan dal suo profilo Facebook: “Ad un Artista la paura di non essere all’altezza si ripresenta anche dopo tanti anni di esperienza e di successi, soprattutto se negli anni cambia il mondo intorno a te, musicale, personale, cambia la tua vita.

Ho sempre affrontato questi cambiamenti, cercando nuove strade, andando avanti, a volte anche sbagliando e ne sono uscita affaticata e segnata, ma una cosa nessuno è mai riuscito a togliermi: la mia determinazione e la consapevolezza che continuare a credere in me stessa sarebbe stata sempre la via giusta per arrivare dove volevo.”

Come la vita in genere verrà presentato per la prima volta il 12 aprile in occasione della data “zero” del tour internazionale di Alexia, che ha scelto la città di mare della sua terra, Rapallo, come località per il concerto.