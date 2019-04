Concerto del Primo Maggio Roma 2019: i primi artisti confermati

Manca sempre meno al consueto evento musicale del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, anche per l’edizione 2019 presenterà una lunga maratona di musica dal vivo che verrà trasmessa in diretta da Rai 3 e Radio2.

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio di Roma è curata da Massimo Bonelli che è anche l’organizzatore generale dell’evento. Ecco i primi nomi confermati:

Carl Brave

Daniele Silvestri

Ex-Otago

Ghali

La Municipàl

La Rappresentante di Lista

Pinguini Tattici Nucleari

Subsonica

Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri nomi degli artisti che comporranno il Cast 2019, che verrà poi presentato ufficialmente durante la conferenza stampa che si terrà presso le sedi Rai, nei giorni a ridosso dell’evento.