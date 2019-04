Matteo Macchioni: il tenore sul palco per il Don Giovanni di Mozart

Proseguono gli impegni all’estero di Matteo Macchioni, tenore italiano che calcherà il palcoscenico del Theater Freiburg, in Germania, interpretando Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart. La prima dello spettacolo si terrà il 12 aprile e le successive repliche sono in cartellone fino al prossimo mese di luglio.

Macchioni, inoltre, il 19 aprile sarà alla Svetlanov Hall presso la International House of Music di Mosca in Legendary arias, concerto per tre tenori diretto dal Maestro Alessandro D’agostini (dirigerà la “Novaya Rossiya” – New Russia -Symphony Orchestra).

Il 10 maggio sarà poi il giorno del ritorno dal vivo in Italia con un concerto, Matteo in cui eseguirà arie d’opera e brani di musica sacra accompagnato al pianoforte dal Maestro Mirca Rosciani, in programma alle ore 19.30 presso la Chiesa Santo Stefano degli Agostiniani di Empoli (FI). L’evento, a ingresso libero, è promosso da consulenti di Banca Generali Private.