Mameli: dal 26 aprile il primo EP ‘Inno’ del talento di Amici 18 TRACKLIST

Lo avevamo intervistato prima ancora che il suo nome d’arte diventasse Mameli, ora per il talento di Amici 2019 è tempo di debuttare con il suo primo album. L’EP si intitola Inno ed esce venerdì 26 aprile per Sony Music ma è già disponibile il preorder su tutti gli store digitali e il presave su Spotify. Inoltre, sono disponibili gli ultimi pezzi dell’edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon.

Tra le persone che presalveranno l’EP su Spotify ne verranno estratte dieci che potranno incontrare Mameli per prendere una tisana con lui in un Cat Café, accarezzando gatti, ascoltando racconti di come sono nati i brani di “Inno” e intrattenendosi con lui per un paio di pezzi in versione live.

Questa la tracklist dell’EP:

Ci vogliamo bene Limonare Milioni di cose Netflix Lentiggini Gelateria Casa di Carta

Inno è stato prodotto da Mameli e mixato da Alex Trecarichi (Ci vogliamo bene) e Ivan Rossi (Limonare, Milioni di cose, Netflix, Lentiggini, Gelateria), ingegnere del suono che ha lavorato con i Baustelle e The Giornalisti.

La cover mostra sullo sfondo la curva della squadra del Catania, città natale del cantante, per richiamare le radici a cui è profondamente legato.