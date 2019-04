Santana: dal 7 giugno il nuovo album ‘Africa Speaks’, la tracklist

Carlos Santana ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album: si intitola Africa Speaks e la sua uscita è prevista per il prossimo 7 giugno per Concord Records. Il chitarrista, guidato nella produzione da Rick Rubin, ha riunito il suo gruppo a Malibu per registrare – spesso in presa diretta – le nuove tracce.

Tra le presenze più significative si è distinta quella della cantante ispanica Buika ne Los Invisibles. Di seguito la tracklist di Africa Speaks:

Africa Speaks Batonga Oye Este Mi Canto Yo Me Lo Meresco Blue Skies Paraísos Quemados Breaking Down the Door Los Invisibles Luna Hechicera Bembele Candombe Cumbele