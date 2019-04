Marco Mengoni: debutta a Berlino l’‘Atlantico Tour’

A pochi giorni dal lancio del nuovo singolo e video e nel giorno in cui Hola è ufficialmente certificato Doppio Disco di Platini FIMI, Marco Mengoni debutta con il suo tour 2019. Al via da Berlino, l’Atlantico Tour segna finora quasi 200 mila biglietti staccati e continua a collezionare sold out.

Al Tempodrom, luogo deputato della cultura alternativa musicale e teatrale, il cantautore dà quindi il fischio di inizio del suo viaggio live con cui toccherà nelle prossime settimane anche anche Francia, Spagna e Svizzera prima di approdare in Italia.

Ecco il calendario aggiornato dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni:

8 aprile – Berlino , Tempodrom

, Tempodrom 10 aprile – Zurigo , Volkshaus SOLD OUT

, Volkshaus 12 aprile – Parigi , La Cigale

, La Cigale 17 aprile – Madrid , Joy

, Joy 27 aprile – Torino , PalaAlpitour SOLD OUT

, PalaAlpitour 28 aprile – Torino , PalaAlpitour

, PalaAlpitour 1, 2 e 4 maggio – Milano , Mediolanum Forum SOLD OUT

, Mediolanum Forum 5 maggio – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 8 SOLD OUT , 10 e 11 maggio – Roma , Palazzo dello Sport

10 e 11 maggio – , Palazzo dello Sport 13 maggio – Bari , Palaflorio SOLD OUT

, Palaflorio 14 maggio – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 16 maggio – Caserta , Pala Decò

, Pala Decò 18 maggio – Eboli , Palasele

, Palasele 21 maggio – Firenze , Nelson Mandela Forum SOLD OUT

, Nelson Mandela Forum 22 maggio – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 24, 25 e 26 maggio – Verona , Arena SOLD OUT

, Arena 29 maggio – Rimini , RDS Stadium SOLD OUT

, RDS Stadium 30 maggio – Bologna, Unipol Arena

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili dalle ore 15.00 su tutti i canali ufficiali e nei punti vendita autorizzati.