Grande Fratello 2019: 8 aprile, anticipazioni prima puntata

Lunedì 8 aprile 2019, in prima serata su Canale5, prende il via l’edizione di Grande Fratello 2019. Il reality sarà condotto da Barbara d’Urso e avrà come opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Oltre ai concorrenti già annunciati Ivana Icardi, Serena Rutelli , Cristian Imparato, Kikò Nalli e la professoressa Ambra Lombardo, Grande Fratello svelerà i nomi e i volti del resto del cast che varcherà la Porta rossa della Casa, per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Sorprese e spiazzanti fuori programma: il ciclone Lemme, infatti, sta per abbattersi sulla Casa di Cinecittà, cosa avrà deciso per lui Grande Fratello?

Tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, aspiranti concorrenti che da mercoledì 3 aprile 2019 stanno vivendo l’esperienza del Grande Ranch, chi entrerà a tutti gli effetti nel cast del reality?