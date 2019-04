Coez riparte in tour: nuova leg nei palazzetti in autunno DATE LIVE

Coez non si ferma e, dopo le date live di maggio, riparte in tour da settembre 2019 con una leg nei palazzetti. Una nuova avventura che arriva dopo una tournée completamente esaurita nel 2018 con oltre 180 mila presenze, con cui Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia.

Ecco le prossime date del È Sempre Bello in Tour:

28 SOLD OUT, 29 e 31 NUOVA DATA maggio – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 29 settembre– Verona , Arena di Verona

, Arena di Verona 12 ottobre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 20 ottobre – Ancona , Palaprometeo

, Palaprometeo 27 ottobre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 4 novembre – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 7 novembre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 16 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 7 dicembre – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 12 dicembre – Napoli , PalaPartenope

, PalaPartenope 22 dicembre – Bari, Palaflorio

Le prevendite per i nuovi live sono disponibili dalle ore 11.00 di martedì 9 aprile sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 di venerdì 12 aprile.