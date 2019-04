Il giudice rivoluzionario ha fatto la sua proposta. Loredana Bertè, da sempre una delle artiste più eclettiche, innovative e provocatorie della musica italiana, a margine della seconda puntata di Amici 18, fa una richiesta speciale alla produzione.

Dopo l’eliminazione della cantante della squadra bianca Ludovica, la Bertè mette in discussione il metro di giudizio con il quale i professori valutano le performance degli allievi in gara.

Secondo quanto espresso da Loredana, la loro valutazione andrebbe a discapito della qualità artistica del canto, avvantaggiando così cantanti come Jefeo che, sempre secondo la Bertè, oltre a non essere un cantante trap di qualità, non emoziona e non racconta.

Secondo la Bertè, i professori sostengono Jefeo solo per accattivarsi il favore del pubblico più giovane.

Loredana Bertè chiede ufficialmente alla produzione di Amici 18: un giudice lancia una proposta provocazione alla produzione la prima manche della prossima puntata sia giudicata.dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa.

In questa fase di gara però, Jefeo non dovrà esibirsi, a dimostrazione del fatto che non è un valore aggiunto per la sua squadra.

Dovessero vincere i blu, così come previsto da Loredana, i professori non potranno più votare a partire dalla manche successiva. Se invece dovessero vincere i bianchi, la Bertè è pronta a rivedere il suo giudizio su Jefeo e in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterà a rischio eliminazione.

In questo modo però Loredana, in modo provocatorio, si vedrà costretta a mettere a rischio eliminazione Alberto, cantante della squadra blu, che rappresenta il bel canto e quindi secondo lei, l’esatto contrario rispetto a Jefeo.

La produzione accetterà la proposta di Loredana Bertè?