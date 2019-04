AVICII: dal 10 aprile il singolo ‘SOS’, a giugno l’album postumo VIDEO DEL MAKING OF

A un anno di distanza dalla sua morte – Avicii fu trovato senza vita in Oman, a Muscat, il 20 aprile 2018 – arriva una notizia che farà felici i fan del dj. La famiglia ha, infatti, deciso di condividere la nuova musica del producer: il 10 aprile esce il singolo SOS mentre l’album TIM è atteso per il prossimo 6 giugno.

Questa la nota stampa diffusa:

Alla data della sua morte, il 20 aprile 2018, il nuovo album di Tim era quasi concluso. C’erano canzoni quasi finite, con note, email e messaggi sulla sua musica.

Gli autori che stavano collaborando con Tim hanno continuato il lavoro iniziato nella maniera più aderente possibile alla visione del nuovo album.

Alla morte di Tim, la famiglia ha deciso di condividere la sua musica con i fan di tutto il mondo.

Il singolo “SOS” uscirà il 10 aprile, mentre l’album “TIM” il prossimo 6 giugno.

I ricavi provenienti dalla vendita dell’album andranno alla fondazione nonprofit Tim Bergling per la prevenzione dei disturbi mentali e del suicidio.

Intanto è già disponibile il video di Avicii: The Making Of The Album TIM. Eccolo di seguito.