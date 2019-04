Linea Verde: anticipazioni puntata 7 aprile 2019

Domenica 7 aprile 2019, alle 12,20 su Rai 1, Linea Verde è in viaggio attraverso la Basilicata, dove ripercorre la Via Herculia, un’antica via romana che, diramandosi dalla via Appia all’altezza di Benevento, collegava Roma alla Lucania.

Una via che porta nel cuore di questa terra, dalle pendici del Vulture a Grumentum, e che, di questa terra, rivela il suo volto autentico, ricco di storia quasi sconosciuta, paesaggi e squisitezze gastronomiche. “Uno dei luoghi più veri del mondo”, come lo definì Carlo Levi.

Daniela Ferolla e Federico Quaranta, guidati da Peppone, incontreranno persone che hanno un tale amore per questa terra e per le loro attività da far diventare tutti un po’ Lucani.

Seguendo la Via Herculia con Linea Verde, si scoprirà la storia della Lucania, la Balestra di Avigliano, della strazzata e del caciocavallo podolico, scavi di Grumentum e la magnifica Tramutola.