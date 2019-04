Tuborg Open Fest: Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi i primi ospiti

L’estate milanese si arricchisce di un nuovo appuntamento: Tuborg annuncia, infatti, a sorpresa Tuborg Open Fest, in programma giovedì 27 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro. Interamente organizzato dal brand, lì’evento vede già i primi nomi ufficiali sul palco: tra i protagonisti ci sono Carl Brave, gli Ex-Otago e Rkomi.

L’Ippodromo milanese ospiterà uno show che pone al centro la contaminazione musicale e la collaborazione tra artisti, per incoraggiare le persone a essere aperte e non smettere di esplorare. Per questo, oltre a nomi già noti al pubblico, ci sarà anche una giovane promessa della musica italiana, che si esibirà come opening act.

L’artista che aprirà il Festival sarà selezionato tramite il Road To Tuborg Open Fest, casting in quattro fasi che si svilupperà nell’arco dei prossimi mesi.

INFO BIGLIETTI TUBORG OPEN FEST

I biglietti sono disponibili online su TicketOne.it (20 euro). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.