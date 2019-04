Radio Subasio: Dodi Battaglia live a Subasio Music Club

[CS] Radio Subasio lunedì 15 aprile alle 21:00 apre le porte di Subasio Music Club a Dodi Battaglia. Ci sono tutte le premesse per fare di Subasio Music Club un’esperienza emozionale indimenticabile. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 partecipanti – il chitarrista, cantautore e compositore regalerà un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, intervistato da Roberto Gentile e Stefano Pozzovivo.

Subasio Music Club rafforzerà l’atmosfera del tour Perle – Mondi senza età – del quale è media partner – in corso nei teatri, amati da Dodi Battaglia perché luoghi solenni nei quali riscoprire canzoni storiche rimaste per troppo tempo rinchiuse in un cd o in un vinile.

Per essere parte di un appuntamento esclusivo, basta compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 10 aprile. Se la richiesta verrà confermata, una mail fornirà le indicazioni per partecipare.