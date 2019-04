Marco Mengoni: Muhammad Ali è il nuovo singolo e video, dal 5 aprile

Da venerdì 5 aprile 2019 sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme il nuovo singolo Muhammad Ali di Marco Mengoni estratto da Atlantico, l’ultimo album di inediti recentemente certificato doppio platino.

Dopo il successo di Hola (I say) feat. Tom Walker, disco di platino, Marco Mengoni torna a sorprendere con un nuovo singolo: Muhammad Ali è un racconto, una dedica al mitico pugile ed un invito a prenderlo come riferimento.

È uno dei brani più up dell’album, che parte con un tappeto vocale armonico realizzato ed arrangiato in prima persona proprio da Marco Mengoni, che riprende i canti dei guerrieri Masai per i preparativi alla caccia.

I cori ritornano per tutto il brano, tra synthwave e suoni elettronici che catturano l’ascolto e infondono energia. Muhammad Ali è la citazione di un’icona, per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità.

Siamo tutti al centro di un ring e dobbiamo imparare ad incassare i colpi, trasformarli e restituirli: molte volte nella vita, ponendoci limiti e ostacoli, siamo noi il peggior nemico di noi stessi.

A rappresentare le piccole grandi battaglie quotidiane, l’istinto e la caparbietà insiti in ciascuno di noi arrivano anche le immagini del videoclip, firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per Younuts!, girato nel sito protetto del borgo di Ronciglione. Nel videoclip ha scelto di essere accompagnato dalla Banda Musicale Alceo Cantiani di Ronciglione.