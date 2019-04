Amici 18 Serale: 6 aprile, anticipazioni, Al Bano, Ermal Meta e Fabrizio Moro

Sabato 6 aprile 2019, in diretta in prima serata su Canale 5, la seconda puntata del talent show Amici 18 Serale di Maria De Filippi.

Sono rimasti in 11 in gara per la vittoria: Giordana, Mameli, Ludovica, Alvis, Rafael e Umberto per la squadra Bianca diretta artisticamente da Ricky Martin e Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo per la squadra Blu, diretta dal tenore Vittorio Grigolo.

In studio a duettare con i ragazzi Al Bano, una delle voci più straordinarie del panorama musicale nazionale ed internazionale e i due amatissimi cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Marco Vito e dalle performance dei ballerini nazionali e internazionali che formano il corpo di ballo dei professionisti.

Ma a giudicare le loro esibizioni, tra gli altri, anche i sei Prof: Rudy Zerbi, Alex Britti, Stash, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Giudice speciale Loredana Bertè.

A rappresentare la comicità e la satira i due attori Pio e Amedeo. Direttore Artistico e curatore del talent show Amici 18 è Giuliano Peparini.