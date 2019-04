AirPlay radio: Mahmood torna in vetta, The Kolors & Elodie entrano in Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 14.2019 (dal 29 marzo al 4 aprile 2019) che vede un cambio al vertice. La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta (secondi, -1) lascia, infatti, il posto a Soldi di Mahmood (+1) che ritorna al comando mentre resta stabile in terza posizione Certe donne brillano di Ligabue. Secondo i dati EarOne Juice di Lizzo sale al quarto posto (+1) seguita da Sweet But Psycho di Ava Max (quinta, -1), Per un milione dei Boomdabash (sesti, +1) e I Love You di Ghali (settimo, +9). Completano la Top Ten Calma di Pedro Capó (ottavo, +5), quindi Pensare male dei The Kolors & Elodie (noni, +9) ed Electrico Romantico di Bob Sinclar con Robbie Williams (decimi, -2).

Forza e coraggio di Alessandra Amoroso è la più alta nuova entrata: posizione 26. Entrano direttamente in 29° e 35° posizione C’est la vie di Achille Lauro e Acqua su marte di Tormento con J-Ax. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!