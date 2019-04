Quarto Grado: 5 aprile 2019, anticipazioni puntata

Venerdì 5 aprile 2019, in prima serata, su Retequattro, il nuovo appuntamento con il programma Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Di seguito le anticipazioni puntata di Quarto Grado.

Il programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi torna sulla vicenda dell’omicidio di Stefano Leo, ucciso lo scorso 23 febbraio ai Murazz.

«Volevo colpire un italiano, così avrebbe fatto scalpore (…) mi sembrava una persona felice e non potevo sopportarlo (…) volevo colpire un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva»: con queste scioccanti parole, Sahid Mechaouat ha giustificato l’omicidio del 34enne torinese, quando si è costituito alla polizia cinque settimane dopo.

L’approfondimento riflette anche sul caso di Prato, con la 31enne che ha avuto un figlio con un minorenne.

La donna, ora ai domiciliari, ha sì ammesso i rapporti sessuali, ma messi in pratica solo dopo il compimento del quattordicesimo anno del ragazzino.

Sotto i 14 anni, nel nostro Paese, il consenso non è ammesso. La legislazione accorda sfumature sui 13 anni di età, ma in questa vicenda c’è anche l’aggravante della nascita di un bambino (riconosciuto dal marito della donna).