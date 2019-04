Pinocchio – Il grande musical con le musiche dei Pooh in onda su Rai5

Ispirato al romanzo di Collodi, arriva in tv Pinocchio. Il grande musical, in onda sabato 6 aprile alle 21.15 su Rai5 (in replica domenica 7 aprile intorno alle 16 e per tutta la settimana successiva su RaiPlay). Il successo dello spettacolo firmato Saverio Marconi con le musiche dei Pooh e portato in scena con la Compagnia della Rancia è stato enorme: centinaia di repliche in tutta Italia con oltre 500mila spettatori e tournée internazionali.

Pinocchio. Il grande musical è uno spettacolo che diverte e commuove, sorprende con grandiosi effetti speciali, con canzoni e coreografie di grande impatto visivo. Le emozioni accompagnano tutto il musical, sin dal suggestivo numero di apertura, quando, nel corso di un temporale, un fulmine abbatte il pino da cui prenderà magicamente vita il burattino (interpretato da Manuel Frattini).

Spettacolari cambi scena, coloratissimi costumi e un grande cast danno vita a oltre due ore di spettacolo dal ritmo travolgente, affrontando problematiche sempre attuali, come la diversità, la famiglia, il rapporto genitori-figli, l’amicizia e vi porterà ad accompagnare il burattino più famoso al mondo nell’impegnativo “viaggio” verso la crescita. La ripresa dello spettacolo è stata realizzata nell’autunno 2005 al Teatro della Luna di Milano.