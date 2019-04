Gomorra 4: Francesco Da Vinci nel doppio ruolo di attore e cantante

[CS] Doppio ruolo per Francesco Da Vinci in Gomorra 4: il giovane talento napoletano, tra i volti della serie televisiva più attesa dell’anno, torna ad interpretare anche nella nuova stagione il ruolo di ‘Mma, camorrista della “banda dei talebani”, e firma due brani della colonna sonora dal titolo Sulo io e Nun passa maje, prodotti da Massimo D’Ambra.

La prima puntata di Gomorra 4, in onda su Sky Atlantic, ha segnato un boom di ascolti con oltre 1 milione di spettatori per il suo esordio, più del 12% rispetto alla media della stagione.

“Sono fiero di questa straordinaria opportunità, lavorando come attore e come musicista di una delle serie tv più famose al mondo; solo il pensiero che le mie canzoni vengano ascoltate in tanti paesi mi rende orgoglioso”: queste le parole di soddisfazione di Francesco Da Vinci, figlio d’arte (il padre, Sal Da Vinci, è un interprete di spicco della canzone d’autore italiana), che si sta affermando nel mondo della recitazione e della canzone rap e trap.

Il grande pubblico l’ha conosciuto in Gomorra nel ruolo di ‘Mma, a capo del “clan di Enzo”; il personaggio avrà un ruolo molto importante nello sviluppo e nella sorte dell’organizzazione criminale: tra faide, scontri di fuoco e colpi di scena, sono tantissime le sorprese di cui sarà artefice e protagonista.