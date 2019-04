Sofi Tukker: il nuovo singolo è ‘Fantasy’, il videoclip

Il duo dance Sofi Tukker torna con il singolo (e video) Fantasy, primo assaggio del prossimo lavoro dopo il debutto con Treehouse. Elementi dei classici euro-pop degli anni ’90 e dance contemporanea sono la struttura musicale del brano, che il duo presenterà anche al Coachella il 14 e 21 aprile, poco prima del loro nuovo tour mondiale che li porterà nei cinque continenti.

Così i Sofi Tukker raccontano il videoclip, che vede alla regia Charles Todd: «Una volta che hai costruito tutta l’immaginazione su qualcuno (o qualcosa), potresti pensare di dover rischiare la tua vita e mettere tutte le tue energie per raggiungerla. Ma poi quando arrivi, non è quello che pensavi che fosse. Alla fine, è tutto per il viaggio.

Ecco di cosa parla il video: siamo in un viaggio per realizzare le nostre fantasie e dobbiamo superare gli ostacoli per arrivarci, ma quando finalmente raggiungiamo l’obiettivo, siamo immediatamente trasportati in un altro mondo. Volevamo che lo stile riflettesse che siamo su un pianeta completamente diverso. Volevamo che si fondesse con i colori folli del mondo fantasy che abbiamo creato.

Tutto ciò che riguarda gli stili, i colori e le trame contribuisce a costruire questo altro mondo. Abbiamo filmato il video in uno dei nostri posti preferiti nel mondo: il Messico. Il Messico ha un significato speciale per noi. È uno dei primi posti in cui abbiamo suonato e siamo davvero in sintonia con le persone e il paesaggio.»