Machine Gun Kelly: unica data italiana a Milano INFO BIGLIETTI

Live Nation ha annunciato l’arrivo di Machine Gun Kelly live in Italia per una sola data: il rapper americano sarà sul palco del Fabrique di Milano il prossimo 8 settembre. Kelly – aka Richard Colson Baker – ha pubblicato nel settembre scorso l’ultimo album Binge e ha debuttato come attore nel film Beyond the Lights – Trova la tua voce.

INFO BIGLIETTI MILANO

Prezzi biglietti: Posto unico 32,00 € + diritti di prevendita

I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 4 aprile mentre la vendita generale è attiva via ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 5 aprile. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.