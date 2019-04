Untraditional: dal 1° aprile su Nove la seconda stagione delle serie con Fabio Volo

Fabio Volo torna sul Nove con la seconda stagione di Untraditional, serie tv ideata, scritta e interpretata da se stesso; sedici puntate in onda dal 1° aprile alle 23:30 e disponibili su Dplay.com. Al termine della prima stagione Fabio è a Milano, lasciato dalla moglie Johanna a causa di un suo presunto tradimento con la sua ex, e con la possibilità di realizzare finalmente la serie dei suoi sogni.

Il primo episodio si apre a New York, dove Johanna si è trasferita insieme al figlio Mattia, con Fabio che l’ha raggiunta nel tentativo di riconquistarla. Volo deve quindi conciliare gli impegni lavorativi con una situazione sentimentale in bilico tra il recupero e la catastrofe. A perturbare questo delicato equilibrio c’è Elizabeth, ex moglie di Johanna e sua confidente.

Fabio si trova a lottare per mantenere il suo ruolo di family man e contemporaneamente realizzare il sogno lavorativo di una vita, cacciandosi inevitabilmente e ripetutamente nei guai. Oltre a sua moglie Jóhanna, molti sono gli ospiti vip presenti nella serie: Daniel Mc Vicar, Nek, Fabio Rovazzi, Enzo Iacchetti, Erika Blanc, Malena, Franco Trentalance, Orietta Berti e Idris.