Sting: dal 24 maggio il nuovo album ‘My Songs’, due live in Italia a luglio

Sting ha annunciato per il prossimo 24 maggio l’uscita del nuovo album, My Songs, che conterrà alcuni dei brani più celebri della sua carriera completamente reinterpretati. «È la mia vita in canzoni. – racconta il cantautore – Alcune di queste ricostruite, altre ristrutturate, altre ancora dotate di una nuova cornice, tutte comunque con un focus contemporaneo.»

My Songs è stato prodotto e seguito artisticamente da Martin Kierszenbaum, Dave Audé e Jerry Fuentes. Questa la tracklist:

Brand New Day Desert Rose If You Love Somebody Set Them Free Every Breath You Take Demolition Man Can’t Stand Losing You Fields of Gold So Lonely Shape of My Heart Message in a Bottle Fragile Walking on the Moon Englishman in New York If I Ever Lose My Faith in You Roxanne (Live)

La Deluxe edition contiene anche le registrazioni live di Synchronicity II, Next To You, Spirits In the Material World e Fragile. Sting farà tappa in Italia con due date live:

29 luglio – Lucca , Lucca Summer Festival

, Lucca Summer Festival 30 luglio – Padova, Arena Live Gran Teatro GEOX