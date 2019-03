Miracle Workers: dal 2 aprile su Italia1 la serie tv con Daniel Radcliffe

Va in onda in prima assoluta da martedì 2 aprile, in seconda serata su Italia 1, Miracle Workers, serie tv targata TBS (canale Turner, gruppo WarnerMedia) tratta dal libro di Simon Rich What in God’s Name. I sette episodi vedono sulla scena Steve Buscemi, nei panni di un Dio adirato che ha deciso di distruggere la Terra.

Surreale e dissacrante, Buscemi in vestaglia e pantofole è un dio stufo di governare il mondo, mentre Craig (la star di Harry Potter Daniel Radcliffe) e Eliza (Geraldine Viswanathan) sono due angeli incaricati di esaudire le preghiere degli umani. Se riusciranno a far innamorare un uomo e una donna l’uno dell’altra, la Terra sarà salva.

Miracle Workers è creata da Simon Rich. È prodotta, in partnership con Turner Studio T, da Lorne Michaels e Andrew Singer di Michael’s Broadway Video, assieme a Daniel Radcliffe, Steve Buscemi e Simon Rich stesso.