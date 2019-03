Melaverde: anticipazioni 31 marzo. Bienno, Valle Camonica

Domenica 30 marzo 2019, alle 12.00 su Canale 5, nuovo attesissimo appuntamento con Melaverde, programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Ellen Hidding con la new entry Vincenzo Venuto. Di seguito le anticipazioni.

Ellen e Vincenzo raggiungeranno insieme la media Valle Camonica per raccontarvi un territorio in cui Terra, Acqua e Fuoco si fondono nella storia di Bienno un piccolo comune che grazie a questi elementi nasconde ancora oggi grandi sorprese.

In questo pezzo di Valle la terra è sempre stata una grande risorsa per intere famiglie che si occupano di agricoltura e allevamento, ma in questa zona da più di 1000 anni, grazie a numerosi giacimenti minerari e alla grande abbondanza di acqua, gli antichi magli battono il ferro e le fucine, con il loro fuoco, fanno rivivere l’Arte della Ferrarezza.

Inizieremo incontrando una delle storiche famiglie che da generazioni gestisce una piccola fattoria dove il passato rivive oggi nelle nuove generazioni; seguiremo poi il percorso del fiume Grigna che dalle terre alte raggiunge il centro del paese dove diviene forza motrice per le ruote che alimentano gli opifici: mulini conservati dove scopriremo la storia e la vita del borgo.

Ma Bienno non è solo passato e tradizioni, ma anche contemporaneità, infatti da qualche anno è diventato Borgo degli Artisti, grazie alla riqualifica di cantine e botteghe abbandonate che sono diventate oggi fucine di idee e di arte.