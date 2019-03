Linea Verde: anticipazioni 31 marzo. L’ Agro Falisco

Domenica 31 marzo 2019, alle 12.30 su Rai1, Linea Verde sarà in viaggio nell’Agro Falisco, ricca e fertile dominata dal monte Soratte, nell’Alto Lazio.

I tre conduttori Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone inizieranno la nuova avventura a Nepi, davanti alla Cascata di Cavaterra e nel castello dei Borgia, cenari già teatro di film, uno fra tutti L’Armata Brancaleone.

Lungo l’antica via scopriranno prodotti e personaggi che sono, ognuno a suo modo, dei veri e propri guerrieri, come gli antichi e misteriosi abitanti di queste terre: i falisci. A caccia della cipolla nepesina Peppone incontrerà la signora Romana, l’unica in questo momento ad averla e la convincerà a fargli assaggiare la famosa zuppa.

Federico e Daniela Ferolla in via Amerina, incontreranno una serie di agricoltori che si sono riuniti in un Biodistretto, come il pastore Emilio con le sue 5000 pecore o la giovane agronoma Claudia con le sue 9000 galline.

Sull’antico basolato Romano si visiterà una delle più belle necropoli preromane, Cavo degli Zucchi, dove si spiegherà il perché della somiglianza tra un vaso e una pen drive: “basta avere il lettore giusto”.

L’avventura si concluderà con un branco di 150 cavalli bradi ai piedi del monte Soratte e la scalata di quest’ultimo fino alla vetta e all’eremo di San Silvestro Papa, il 365° Santo del Calendario.