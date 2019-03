Domenica In: 31 marzo, anticipazioni puntata; tra gli ospiti Rocio Munoz Morales e Povia

[CS] Domenica 31 marzo, a partire dalle ore 14 su Rai1, andrà in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la 29° puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. Ecco ospiti e anticipazioni.

Rocio Munoz Morales, l’attrice e modella spagnola si racconterà in una ampia intervista parlando degli inizi della sua carriera, della sua famiglia e dell’ amore per Raoul Bova; Peppino Di Capri, accompagnato dall’orchestra diretta da Stefano Magnanensi, ci farà ascoltare alcuni dei suoi indimenticabili successi come Roberta e Champagne; Pamela Prati, che ha da poco annunciato le sue prossime nozze, sarà protagonista di un ampio spazio nel quale ripercorrerà la sua lunga carriera di cantante, attrice e soubrette oltre a parlarci del suo nuovo amore.

E ancora, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, interverrà per raccontarsi a Mara Venier parlando dei suoi inizi, della sua famiglia, della sua carriera e dei suoi progetti futuri; Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente delle Sampdoria Calcio, sarà protagonista di una intervista particolarmente simpatica e divertente con Mara Venier nella quale ci sarà modo di conoscere più da vicino questo simpatico personaggio da tutti chiamato il ‘viperetta’.

Inoltre, il cantautore Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, interverrà per presentare il suo ultimo singolo Cameriere, oltre a riproporre alcuni dei suoi successi. Per lo spazio dedicato alle storie, sarà in studio Veronica Paccagnella, la ginnasta ‘azzurra’ con la sindrome di down, vincitrice di ben 4 titoli ai recenti Giochi Mondiali ‘Special Olympics’ di Abu Dhabi.