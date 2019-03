Linea77: fuori il singolo ‘AK77’ con Salmo e Slait

[CS] Dal 29 marzo è su tutte le piattaforme digitali AK77, il nuovo brano dei Linea77 con i featuring d’eccezione di Salmo e Slait e la produzione di Sir Bob Cornelius Rifo (a.k.a The Bloody Beetroots). Il brano, pubblicato su etichetta Polydor/Universal, vede scendere in campo i top player dei rispettivi roster INRI e MACHETE.

Una dichiarazione bellica che ricalca l’attitudine più genuinamente rock della band, lontana da tempo dal circo mediatico, ma capace di sconvolgere ogni tipo di pronostico con un pezzo che nulla ha di nostalgico e che, tra citazioni cinematografiche e barre letali, si delinea come la miccia iniziale di una rivoluzione inevitabile.

«Siamo stati in silenzio per tanto tempo. Circa 3 anni. Siamo diventati padri. Abbiamo osservato da lontano. La musica, l’Italia, le nuove generazioni. Non avevamo più niente da dire e non sapevamo nemmeno più come volevamo dirlo. Il silenzio ci è servito. Ora abbiamo le idee chiare, un nuovo suono e molta voglia di tornare insieme sul palco, e come sempre lo stiamo facendo esclusivamente per noi stessi.

È un’esigenza, un bisogno fisico e mentale. È lo stesso stato d’animo che avevamo 25 anni fa e che semplicemente nel 2015 ci aveva abbandonato, forse troppo saturo di una storia ventennale che aveva bisogno di una scossa, di una rivoluzione. Questa è la prima pagina di un nuovo libro, e noi abbiamo appena imparato a leggere.

AK77 segna l’inizio di una nuova era per i Linea77. Un brano che vede la partecipazione di Salmo e Slait, due Artisti e Amici con le A maiuscole. Abbiamo sempre amato e seguito la scena hip hop italiana, sin dai tempi delle posse e negli anni siamo inevitabilmente entrati in contatto con realtà come la Machete, che per quanto ci riguarda è il simbolo dell’hip hop italiano più coraggioso e libero.

Con Maurizio abbiamo condiviso palchi, backstage, studi di registrazione e poghi, ancora prima che il progetto “Salmo” prendesse forma. I ricordi che ci legano sono tanti e la reciproca stima non fa che crescere giorno dopo giorno. Inutile dire che il suo ruolo in questo brano è stato fondamentale. Come sempre ha saputo entrare nel beat con una maestria e un rispetto fuori dal comune, esattamente come ha fatto Slait con i suoi scratch.

AK77 però è anche un esperimento a livello di produzione. Il desiderio e l’urgenza di connetterci con altre realtà ci ha portato a lavorare con Sir Bob Cornelius Rifo (a.k.a. The Bloody Beetroots). Un producer incredibile, con un suono inconfondibile e un background musicale molto simile al nostro. Ha portato un’idea e una visione completamente nuova al progetto, e il risultato è qualcosa che va oltre le nostre più rosee aspettative.»