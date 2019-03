Il Volo a Verissimo: “Apprezziamo le critiche ma non tolleriamo le offese”

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 30 marzo, per la prima volta sono ospiti di Silvia Toffanin i ragazzi de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si raccontano per la prima volta nel salotto del sabato di Canale 5.

Vincitori a Sanremo nel 2015, i tre artisti sono stati protagonisti della kermesse anche quest’anno. Parlando di Sanremo, a Silvia Toffanin che chiede come abbiano reagito alle polemiche scoppiate nella serata finale in sala stampa, Piero risponde: “Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese.

Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti – prosegue – non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti”.

Parlando della propria vita privata, a sorpresa Gianluca confessa: “Ho una ragazza, italianissima, abruzzese che devo dire ti somiglia Silvia. E’ bello poter cantare per qualcuno”.