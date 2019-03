Fenomeno Billie Eilish: fuori l’album di debutto con il singolo da record ‘bury a friend’

Trainato dalla super hit bury a friend, è uscito in tutto il mondo when we all fall asleep, where do we go?, atteso album di debutto della giovanissima Billie Eilish (Virgin Records / Universal Music). Neanche a dirlo, in poche ore, il progetto è volato in vetta alle chart digitali confermando l’interesse che in ogni dove la diciassettenne sta raccogliendo attorno a sé.

A firmare e produrre le tracce dell’album è la stessa Eilish insieme al fratello Finneas; non solo: le pareti della loro casa di Los Angeles hanno ospitato la registrazione delle tracce. Un disco a tutti gli effetti casalingo per un risultato innovativo che suona come uno schiaffo a certe iper-produzioni blasonate.

«bury a friend è letteralmente il punto di vista di un mostro sotto il mio letto. Se ti metti in quello stato mentale, cosa sente e cosa fa quella creatura? – ha raccontato la Eilish del singolo – Confesso di essere quel mostro, perché io sono il mio peggior nemico. Posso essere anche il mostro sotto il tuo letto.»

Sogno e incubo, atmosfere dark pop, capovolgimenti sensoriali, ossessioni e testi stravolti sono la dimensione di when we all fall asleep, where do we go?, che si compone di quattordici tracce tutte da scrivere rigorosamente in minuscolo. Un modo, anche questo, per scardinare schemi e sfuggire dalle etichette:

!!!!!!! bad guy xanny you should see me in a crown all the good girls go to hell wish you were gay when the party’s over 8 my strange addiction bury a friend ilomilo listen before i go i love you goodbye

Dopo lo show sold out al Fabrique di Milano, Billie tornerà in Italia il prossimo 31 agosto per calcare il palco del Milano Rocks (MIND Milan Innovation District Area EXPO). Roba per chi ha stomaco forte.