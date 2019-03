Amici 18 Serale: 30 marzo 2019, Ospiti, Cast e Direttori artistici

Sabato 30 marzo 2019, in diretta in prima serata su Canale 5, al via la 18° edizione del talent show Amici 18 Serale di Maria De Filippi.

Gli allievi che si sfidano per la vittoria sono I Bianchi Alvis, Giordana, Ludovica e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini) contrapposti ai Blu Alberto, Jefeo e Tish (cantanti) e Valentina e Vincenzo (ballerini). Solo uno di loro riuscirà ad assicurarsi la vittoria della 18° edizione del talent show.

A dirigere le squadre due grandi artisti di fama internazionale noti al mondo per il loro grande talento e per la loro competenza ed esperienza artistica: Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri dellOpera.

A rendere lo spettacolo unico e all’altezza di uno show di livello internazionale torna ad Amici 18 Serale il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini. A sua disposizione per creare quadri di spessore artistico ed emotivo un corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.

Amici scommette sempre sul talento e per questo motivo questanno per la prima volta unorchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito accompagna i ragazzi durante le loro performance. Questo progetto nasce ed è coordinato artisticamente dal Maestro Celso Valli.

Un giudice speciale valuta le esibizioni di cantanti e ballerini delle due Squadre: la regina del rock italiano Loredana Bertè

In studio i sei Professori che hanno guidato e supportato nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica..Per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors Stash. Per il balllo: Alessandra Celentano Veronica Peparini e Timor Steffens.

Alla prima puntata del Serale partecipano Laura Pausini, voce famosa nel mondo e Biagio Antonacci, amatissimo cantautore e musicista.

In studio una delle massime esponenti della lirica mondiale: la soprano sudcoreana Sumy Jo. A rappresentare ad Amici l’arte comica, Pio e Amedeo, la coppia più irriverente e dissacrante della Tv.