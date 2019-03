Amici 18: anticipazioni serale 30 marzo, ospiti Laura Pausini e Biagio Antonacci

Sabato 30 marzo, in diretta in prima serata su Canale 5, inizia il serale della 18° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Gli allievi della scuola che si sfidano per la vittoria sono:

Squadra Bianca Alvis , Giordana , Ludovica e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini)

, , e (cantanti) e e (ballerini) Squadra Blu Alberto, Jefeo e Tish (cantanti) e Valentina e Vincenzo (ballerini).

A dirigere le squadre due artisti di fama internazionale quali Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, e Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri dell’Opera. Alla direzione artistica torna il coreografo Giuliano Peparini con un corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.

Altra novità di Amici 18 è la presenza di un’orchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito (28 anni) che accompagna i ragazzi durante le loro performance. Il progetto nasce ed è coordinato artisticamente dal Maestro Celso Valli.

Amici 18: gli ospiti del primo serale

Alla prima puntata del Serale partecipano Laura Pausini e Biagio Antonacci, coppia artistica la cui amicizia dura da 25 anni e viene coronata in questo 2019 da un tour insieme negli stadi.

In studio anche la soprano sudcoreana Sumy Jo, tra le massime esponenti della lirica mondiale:

Amici 18: i Professori e il giudice speciale

In studio i sei Professori che hanno guidato e supportato quotidianamente nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica. Per il canto Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash mentre per il balllo ci sono Alessandra Celentano Veronica Peparini e Timor Steffens.

Un giudice speciale valuterà le esibizioni di cantanti e ballerini delle due Squadre: è la regina del rock italiano Loredana Bertè, il cui giudizio contribuirà di puntata in puntata a determinare il vincitore di Amici. Infine, lo spazio comico è affidato al duo Pio e Amedeo.

Siete pronti per il serale di Amici 18?