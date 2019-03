AirPlay radio: Takagi & Ketra volano in vetta, sul podio Mahmood e Ligabue

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 13.2019 (dal 22 al 28 marzo 2019) che vede volare al primo posto La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta (+4) seguiti da Soldi di Mahmood (stabilmente secondo) e Certe donne brillano di Ligabue (perde la vetta e scivola in terza posizione, -2). Secondo i dati EarOne al quarto posto è stabile Sweet But Psycho di Ava Max che precede Juice di Lizzo (quinta, +3), Giant di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man (sesti, +3) e Per un milione dei Boomdabash (stabili in settima posizione). Completano la Top Ten Electrico Romantico di Bob Sinclar con Robbie Williams (ottavi, -5), Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson & Miley Cyrus (noni, -3) e Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè (stabile al decimo posto).

La più alta new entry della settimana è In questa nostra casa nuova di Biagio Antonacci & Laura Pausini (posizione 19). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!