Zic: il nuovo singolo è ‘Rotelle’, dal 29 marzo

Da venerdì 29 marzo arriva in radio e digitale per Bonshakara distr. Believe Digital Rotelle, nuovo singolo di Zic. Queste la parole con cui l’artista presenta il brano: «Nasce a dicembre, scritta dal bambino che ancora vive dentro di me, perciò è una canzone semplice, il testo è sognante, ma inequivocabile. L’idea parte da un loop di batteria …. era puro e aveva il bonce.

Poi ho cominciato a tirare su i muri della casa, ci ho messo un bel basso che andava insieme alle casse, poi sono arrivati i mobili, un synth Pad che teneva gli accordi, una chitarra slide che sussurrava una frase armonizzata e un ukulele che mi faceva sorridere.

È a questo punto che si fa vivo il narratore della storia, lo scultore di nuvole, “l’io” bambino. Lui comincia a parlare con un filo di voce, sembra che quasi si vergogni, ma va avanti e piano piano prende confidenza con un pubblico che esiste solo nella sua testa.

“Il bimbo” ci parla e ci racconta con passione e entusiasmo, ciò che sente, ciò vede; ci parla di qualcuno, ci parla di sé stesso e poi come tutti i bambini all’improvviso si stufa, gira i tacchi e se ne torna nei suoi nascondigli a giocare a chissà quale gioco con chissà quale amico. I bambini sanno parlare d’amore senza farlo pesare.

Ecco, per me Rotelle è tutto questo e molto altro che non riesco a tradurre in poche righe. Lascio agli altri libera interpretazione perché altrimenti che l’ho scritta a fare? Questo mio nuovo singolo esce su etichetta Bonshakara. Bonshakara é il nostro letto scomodo, è il nostro bagno, i nostri venerdì sera, le risate, le paranoie. Bonshakara é la nostra musica. Bonshakara è la nostra tribù!»