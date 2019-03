Quarto Grado: anticipazioni 29 marzo 2019, caso Vannini

[CS] Venerdì 29 marzo, in prima serata, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Di seguito le anticipazioni.

Il programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi torna sulla vicenda di Marco Vannini ed in particolare sulla figura di Antonio Ciontoli. Il padre della fidanzata di Vannini in appello è stato condannato a cinque anni di reclusione per omicidio colposo, mentre in primo grado gli anni erano 14. La difesa è pronta a chiarire i motivi della controversa sentenza.

L’approfondimento a cura di Siria Magri indaga anche su un nuovo caso di violenza sessuale. A Catania, nella notte tra il 16 e il 17 marzo, tre ragazzi hanno abusato di una turista americana diciottenne.

La ragazza è comunque riuscita ad inviare cinque messaggi vocali e chiamare un amico, che non l’ha soccorsa. Ancor più sconcertanti le 11 chiamate al 112 senza risposta. Un dramma che non trova spiegazioni. 24 ore dopo la violenza, la giovane ha denunciato tutto ai carabinieri ed è tornata negli Stati Uniti.