Gabry Ponte: dal 29 marzo il singolo ‘Il calabrone’ con Bennato e Thomas

Esce in digitale venerdì 29 marzo per Warner Music Il calabrone, nuovo singolo di Gabry Ponte insieme a Edoardo Bennato e Thomas. Il brano, squisitamente pop, è una fiaba moderna dai suoni elettronici in cui la storia d’amore ha la voce del cantastorie Edoardo Bennato affiancata da quella del giovante talento Thomas.

La canzone, scritta e prodotta da Gabry Ponte insieme a Jacopo Ettore, sancisce la collaborazione tra il producer torinese e il cantautore napoletano che lo stesso Bennato descrive come un “volo bellissimo e impossibile”:

“Faccio un sogno ricorrente sin da quando ero bambino, sogno di volare. Questa canzone mi ha subito colpito perché parla della storia di un volo, un volo bellissimo e a prima apparenza impossibile…”

Attualmente Ponte è in studio di registrazione al lavoro sul nuovo imminente progetto discografico.

Alla nostra storia ormai ci penso spesso / che come il calabrone aveva un sacco di problemi / ma volava lo stesso