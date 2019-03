A Simone Cristicchi il Premio per la musica “Anna Magnani” 2019

Mentre è in pieno svolgimento il tour instore per il progetto Abbi cura di me, Simone Cristicchi ha ricevuto il Premio per la musica “Anna Magnani” nel corso della sesta edizione della manifestazione dedicata all’attrice. La premiazione si è svolta durante la serata di lunedì 25 marzo a Cinecittà.

«Abbiamo deciso di consegnare il Premio per la musica “Anna Magnani” quest’anno a Simone Cristicchi per la sua bravura, sensibilità e professionalità – dichiara l’organizzatrice e direttrice del Premio Francesca Piggianelli – Simone Cristicchi è un artista completo ed una persona di grande umanità, come la nostra cara Anna Magnani».

Simone Cristicchi, in merito a questo riconoscimento, afferma:«Felicissimo e onorato di ricevere questo Premio tanto prestigioso, che porta il nome della grande Anna Magnani, nume tutelare di un’Arte pura e immortale».