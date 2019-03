Luca Dirisio: il ritorno con un nuovo singolo dedicato alla gente d’Abruzzo

“La mia gente è la voce degli abruzzesi che urlano sotto le macerie dell’Aquila e di Rigopiano, è la voce e il coraggio della brigata Majella durante la resistenza, ma anche, anzi soprattutto, la voce della gente comune che si rialza e non si arrende, la voce di un cantautore abruzzese che crede e ama tutto questo”. Così Luca Diriso introduce il nuovo singolo La mia gente (Music Ahead), su tutte le piattaforme digitali, streaming e in rotazione radiofonica dal 29 marzo.

Si riparte, dunque, dalla terra natìa – l’Abruzzo – per segnare un nuovo passo nel percorso artistico che prevede un nuovo album in uscita in autunno a distanza di otto anni dal precedente. “Non avevo mai scritto prima un brano che parlasse dell’Abruzzo e degli abruzzesi ma è sempre stato un mio progetto, aspettavo solo il momento giusto e quando ho trovato la melodia adatta non ci ho pensato due volte.

L’Abruzzo è un posto eccezionale, cullato e a volte tradito dalla natura, un cantautore è abituato a scrivere canzoni, ne ho scritte tante nella mia vita ma a questa tengo particolarmente e mi auguro che tutti e in particolare la mia gente apprezzerà.”