Levante: dal 5 aprile il nuovo singolo ‘Andrà tutto bene’ e in estate il tour nelle arene

Fresca di firma con Warner Music, Levante annuncia il suo ritorno sulla scena musicale: esce, infatti, venerdì 5 aprile in radio e digitale il nuovo singolo Andrà tutto bene. Il brano suona come un’acquisizione di consapevolezza di fronte alla grandezza di ciò che accade attorno, dai disastri ambientali alle politiche disumane.

All’uscita del progetto, seguirà anche un tour estivo con cui Levante sarà in alcune delle arene storiche italiane. Questi gli appuntamenti:

10 luglio – Fiesole (FI). Teatro Romano

(FI). Teatro Romano 11 luglio – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

(CN), Anfiteatro dell’Anima 19 luglio – Ostia Antica (RM), Teatro Romano

(RM), Teatro Romano 20 luglio – Caserta , Belvedere Reale

, Belvedere Reale 6 agosto – Lecce , Cattedrale

, Cattedrale 9 agosto – Reggio Calabria , Castello Aragonese

, Castello Aragonese 18 agosto – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

(OR), Parco dei Suoni 22 agosto – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 3 settembre – Verona, Teatro Romano

I biglietti per il tour sono disponibili dalle ore 10 di lunedì 1 aprile. Chi è iscritto alla newsletter ufficiale riceverà una comunicazione che permetterà l’acquisto esclusivo dei biglietti in pre-sale. Chi non è ancora iscritto alla newsletter può farlo al link https://www.levanteofficial.com/newsletter/ entro le ore 16 di venerdì 29 marzo.