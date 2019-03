Diego Conti: fuori il singolo ‘Per l’ultima volta’, ecco il videoclip

È online il videoclip del singolo Per l’ultima volta di Diego Conti con la direzione di Trilathera e prodotto da Richveel. Il brano presenta “l’ineluttabile necessità di raccontare l’ultima volta che è anche l’ultimo bacio, l’ultimo appuntamento, due persone che si guardano negli occhi per salutarsi, per amarsi in una maniera nuova e diversa”, spiega il giovane artista.

Promessa della canzone d’autore italiana, reduce da Sanremo Giovani con 3 Gradi e dalla pubblicazione del suo primo progetto discografico Evoluzione, si racconta, con musica e parole, su una spiaggia del litorale laziale. Diego cammina tra i ricordi di una storia consumata, evocata dalle immagini che si disperdono tra la sabbia e tra il paesaggio, al tramonto. “Quello che rimane è solo un’illusione”, recita il testo.