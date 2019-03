Chi l’ha visto?: anticipazioni 27 marzo 2019

Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 21.20 su Rai 3 torna sul caso di Marco Vannini. Di seguito le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto?.

Gli avvocati difensori della famiglia Ciontoli hanno indetto una conferenza stampa per illustrare le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Appello di Roma emessa il 29 gennaio scorso, che condanna a cinque anni di reclusione Antonio Ciontoli per aver causato la morte di Marco Vannini.

Il ragazzo, ferito da un colpo partito dalla pistola del futuro suocero, morì a Ladispoli il 18 maggio 2015.

Per Antonio Ciontoli condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario, la condanna in appello è stata ridotta a 5 anni per omicidio colposo mentre c’è stata la conferma della sentenza per gli altri familiari.