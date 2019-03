Pablo Alborán: il suo ‘Prometo Tour’ fa tappa a Roma il 22 giugno INFO

Partito lo scorso 16 marzo da Miami, il Prometo Tour di Pablo Alborán arriva anche in Italia, per un’unica data estiva. Il cantautore spagnolo, tra i più famosi al mondo, dà appuntamento ai fan italiani il 22 giugno all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli).

Artista che vanta il maggior numero di dischi venduti in Spagna negli ultimi dieci anni, Pablo Alborán ha già sugli scaffali di casa un Goya Award , tre 40 Principales Awards e un MTV EMA vinti a cui si aggiungono un totale di 17 nomination ai Latin GRAMMY.

Lo show con cui arriva nella Capitale porterà sul palco tecnologie sceniche avanzate per accompagnare vecchi e nuovo successi della discografia di Alborán. I biglietti del concerto (Live Nation) sono disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10 di giovedì 28 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.