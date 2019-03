L’Isola dei Famosi 2019: anticipazioni puntata 25 marzo, tre eliminati

Lunedì 25 marzo, in prima serata su Canale 5, la semifinale de L’Isola dei Famosi 2019. A commentare la puntata Alessia Marcuzzi con Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin.

Per i naufraghi è arrivato il momento della resa dei conti. Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Luca Vismara, Soleil Sorgè, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni, Marco Maddaloni e Sarah Altobello hanno dimostrato di saper superare le avversità dell’Isola. Ma solo cinque di loro arriveranno alla finale.

Il televoto vede sfidarsi Marina La Rosa e il veterano delle nomination Luca Vismara. Oltre a uno di loro abbandoneranno la Palapa i due naufraghi che risulteranno sconfitti dalle prove in programma.

I tre concorrenti eliminati raggiungeranno Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sulle spiagge dell’Isola che non c’è dove si sfideranno al televoto, solo il preferito del pubblico potrà rimanere in gioco.

Al termine della puntata due dei cinque concorrenti che riusciranno a restare a Cayo Cochinos andranno al televoto che si chiuderà lunedì 1° aprile, durante l’ultima puntata del programma, quando saranno decretati i tre super finalisti e il vincitore de L’Isola dei Famosi 2019.