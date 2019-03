Ernia: dal 27 marzo il nuovo singolo Cento giorni, poi l’album

Da mercoledì 27 marzo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Certi giorni, il nuovo singolo di Ernia, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap. Il singolo in uscita per Island Records (Universal Music Italia) si avvale della preziosa collaborazione di Nitro e anticipa l’uscita di 68 (TILL THE END).

Si tratta di una speciale riedizione dell’album 68 di Ernia che da venerdì 5 aprile sarà disponibile in doppio CD e dal 12 aprile anche in formato doppio Lp in occasione del record store day.

68 (TILL THE END) si compone di due CD: 68 e 68 (68 TILL THE END). Il primo CD contiene tutte le 12 tracce dell’omonimo album uscito a settembre 2018 e già diventato un best seller della cultura hip hop contemporanea.

Il secondo Cd include invece 7 tracce inedite di cui tre brani con dei featuring. Da “Certi Giorni featuring Nitro a “Il Mondo chico” featuring Lazza all’interno del nuovo Ep non manca l’inaspettata collaborazione con Chadia Rodriguez nel brano Mr Bamboo.