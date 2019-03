È uscito negli store digitali l’album Love School di Gemstone

È uscito il primo album solista della cantante inglese Gemstone, di origini caraibiche, nata e cresciuta a Londra.

Il disco, dal sapore Soul & R&B mischia elegantemente old school e new school. Si apre con l’omonima traccia, in pieno stile Funk, per proseguire con Spiral of life, brano dal ritornello che rimane al primo ascolto. A seguire la ballad semi – acustica Break the chains.

Al quarto posto della tracklist arriva Cant say che vede la partecipazione del ghost rapper londinese Sirius.

Clock is ticking è il brano border line, che ricorda le sonorità disco dance, seppure in chiave moderna. My Prophecy con liriche intime descrive la sua visione del mondo, e più si avvicina al gettonato stile Trap.

Si torna alla old school con Bring back the love unica traccia del disco suonata interamente in presa diretta durante una sessione in studio.

New Day è la penultima traccia, stile solare e positivo che descrive il risveglio primaverile. A chiudere il disco è la traccia piano e voce dal titolo Just Me.

Produzione musicale interamente italiana affidata a Vibes Point production di Milano, a cura di Piero Dread con la cooproduzione dei maestri Heggy Vezzano e Marco Zaghi sapientemente mixato da Ciro “Princevibes” Pisanelli e masterizzato all’Eleven studio da Andrea De Bernardi. Edizioni Groove It

Disponibile in tutti i principali store digitali:

iTUNES

SPOTIFY

GOOGLE PLAY

AMAZON