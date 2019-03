Domenica In: 24 marzo, anticipazioni puntata; tra gli ospiti Briga, Vanoni e Tatangelo

[CS] Domenica 24 marzo, a partire dalle ore 14, andrà in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la 28° puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti di questa puntata:

Milly Carlucci, in procinto di debuttare il 30 marzo con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, sarà ospite insieme a due dei concorrenti vip di questa edizione, Angelo Russo (l’agente Catarella nella serie ‘Il Commissario Montalbano’) e l’attrice Milena Vukotic, oltre a presentare due tra i maestri storici di ‘Ballando con le stelle’ Samuel Peron e Raimondo Todaro.

Anna Tatangelo, sarà protagonista di una intervista con Mara Venier; Ornella Vanoni, si racconterà in una ampia intervista a Mara Venier e si esibirà accompagnata dall’orchestra diretta da Stefano Magnanensi cantando alcuni dei suoi successi.

Vittoria Puccini, interverrà per raccontarsi in un’ampia intervista con Mara Venier; Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria Calcio, si racconterà a Mara Venier parlando della sua vita, della sua infanzia nel quartiere Testaccio di Roma e dei suoi inizi nel mondo del cinema; interverrà il cantautore Briga; ci sarà spazio anche per Lillo e la compagnia del musical School Of Rock.